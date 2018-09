Kino im Wald

Hallo meine Freunde! Wir, also Elli Ente, Harry Hase und ich, wollen einen Kinoabend veranstalten. Eine wirklich tolle Idee, oder? Aber da muss natürlich allerhand vorbereitet werden. Elli backt die Kekse und kauft Gummibärchen ein. Harry kümmert sich um seinen berühmten Hasen-Punsch – der schmeckt sagenhaft! Außerdem hilft er mir, die Leinwand im Wald aufzustellen, und natürlich auch die Stühle für unsere Kinobesucher. Es kommen viele Waldtiere: Der Kuckuck wird da sein und der Dachs auch. Dabei kommt der nur selten raus aus seinem Bau. Es kann also losgehen. Oh je – jetzt haben wir bei all den vielen Vorbereitungen doch ganz vergessen, den Film zu besorgen. Aber das macht nichts – Kekse kann man ja auch so futtern...

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.09.2018