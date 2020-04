Klara und der Osterhase

Die siebenjährige Klara hatte sich zum Geburtstag nichts so sehr gewünscht wie einen Hasen. Vor einer Woche war sie sieben geworden und hatte sich dementsprechend umso mehr über den kleinen Hasen namens Benjamin gefreut. Der Käfig des Hasen stand nun in einem „All-Zweck-Zimmer“, dass manchmal auch zum Gästezimmer umfunktioniert wurde. Klara liebte Benjamin, doch sie fand, dass der Name nicht wirklich zu ihm passte. Trotzdem liebte sie ihr neues Haustier und war sehr froh es zu haben.

In einer Woche war Ostern. Klara liebte das Fest, fast so sehr wie ihren Hasen, den sie liebevoll Benni nannte. In Bennis Zimmer (in dem sie gerade saß) kuschelte sie mit ihm. Nebenbei überlegte sie, was sie ihren Eltern und Großeltern zu Ostern schenken konnte. Ihre Großeltern kamen nämlich an Ostern zu Besuch. „Ich hab’s!“ rief sie. „Jeder bekommt einen Hasen, und zusammen sind sie dann eine Hasenfamilie!“

Am Tag vor Ostern (also am Samstag) trafen Klaras Großeltern ein. Klara freute sich so sehr, dass sie ihnen freudig entgegenlief und ihrem Opa auf den Arm sprang. Der setzte sie, nachdem er sich sehr darüber gefreut hatte, wieder ab und half seiner Frau, die Koffer herein zu tragen. Es waren zwei relativ große Koffer, deswegen war es auch nicht verwunderlich, dass Klaras Mutter direkt nachfragte: „Warum habt ihr denn zwei so große Koffer dabei? Ihr wollt doch nur drei Tage bleiben und keine zwei Wochen, oder habe ich da was verpasst?“. „Nein, aber in dem einen sind vor allem Kleider und solche Sachen drin und in dem anderen natürlich die Geschenke! Unsere kleine Maus soll doch auch noch etwas zum Geburtstag bekommen!“, erklärte Oma. „Oh ja, Oma! Aber so klein bin ich doch gar nicht mehr, ich bin doch jetzt schon sieben!“, rief Klara. „Jetzt kommt doch erst mal rein, die Lasagne ist gleich fertig!“, rief der Vater von drinnen. „Magst du uns mal dein Haustier zeigen?“, fragte Opa Klara, als sie drinnen waren. „Deine Mama hat mir erzählt, dass du zum Geburtstag einen Hasen bekommen hast, den würden wir gerne mal sehen.“ „Ja, kommt mit in euer Zimmer, dort steht sein Käfig. Der Hase ist voll süß und er heißt übrigens Benjamin!“, rief Klara und führte ihre Großeltern in das Zimmer, in dem sie später auch schlafen würden. „Ja, das stimmt, er ist wirklich süß! Wo werden wir eigentlich die Ostereiersuche morgen machen? Weißt du das zufällig oder muss ich das deine Mama fragen?“ fragte Oma Klara. „Ich glaube, wir machen die drinnen, also hier im Haus, denn es soll ja morgen regnen. Da können wir es nicht im Garten machen, so hat mir das zumindest Papa erklärt.“, sagte Klara. „Okay, gut, ich habe schon eine Idee für ein Versteck.“, murmelte Oma, aber Klara konnte nicht weiter nachfragen, weil ihr Vater sie genau in diesem Moment zum Essen rief. Die Lasagne schmeckte allen sehr gut. „Also noch eine Sache zur Planung für morgen: Um 10 Uhr ist die Kirche, danach gibt es dann Mittagessen, dann gibt es eine kurze Versteckpause, also eine Pause, in der jeder die Geschenke für die anderen versteckt und dann werden die Geschenke gesucht.“, erklärte Mama. „Das klingt nach einem Plan!“ fand der Vater und auch die Großeltern stimmten zu. Klara nickte und gähnte herzhaft. „Ich glaube, ich sollte langsam mal ins Bett, sonst bin ich ja morgen voll übermüdet!“ sagte sie und rannte in ihr Zimmer. Sie machte sich schnell fertig, dann wurde sie ins Bett gebracht.

Am nächsten Morgen wachte Klara sehr früh auf. Sie war sehr aufgeregt, aber freute sich auch total, besonders, weil ja ihre Großeltern da waren. Ihr Vater war schon wach, er bereitete gerade das Mittagessen vor, es sollte einen Kartoffel-Karotten-Auflauf geben. Bald darauf waren alle wach, und es gab Frühstück. „Natürlich mit hartgekochten Eiern, wie sich das für Ostern gehört!“, fand Klaras Vater. Nach dem Frühstück machten sich alle für die Kirche fertig. Mama geriet (wie immer bei solchen Veranstaltungen) ein bisschen in Stress, doch sie schafften es gerade noch pünktlich in die Kirche. Dort fand es Klara etwas langweilig, aber bei den Liedern, die dort gesungen wurden, sang sie kräftig mit. Wenn nicht gesungen wurde, überlegte sie sich, wo sie ihre Geschenke verstecken konnte.

Nach der Kirche gab es Mittagessen und zu diesem gab es ja den Karotten-Kartoffel-Auflauf. „Mmh, der schmeckt so lecker, das hast du toll gemacht, Papa!“ lobte Klara und umarmte ihren Vater herzlich. „Ach danke, mein Schatz!“ sagte dieser und nahm sich noch eine große Portion. Zum Nachtisch gab es Vanilleeis.

Nach dem Essen war die sogenannte Versteck-Pause, in der jeder seine Geschenke für die anderen versteckte. Klara hatte sich besondere Orte ausgedacht: zwischen Büchern im Regal, im Serviettenhalter, in ihrer Jackentasche… Ein paar Minuten später waren auch die Erwachsenen fertig und die Ostereier-Suche konnte starten. Alle fingen an zu suchen und Klara fand als erstes etwas. „Ich würde sagen, wir machen so kleine Häufchen mit unseren Geschenken und wenn jeder seine Geschenke gefunden hat, packen wir sie zusammen aus!“ sagte sie und legte ihr Geschenk auf den Couchtisch. Einige Zeit später waren alle fertig, außer Klara. „Ich weiß, dass noch das Geschenk von Oma fehlt, aber ich habe schon überall gesucht! Vielleicht hat sie mein es vergessen.“, sagte Klara traurig. „Nein, meine Maus, das habe ich nicht. Ich gebe dir einen kleinen Tipp: Da wo es ist, ist es kuschelig und sehr weich, aber in einem Bett ist es nicht.“, sagte Oma, um Klara zu helfen. „Ich glaube nicht, dass ich das noch finde!“ ,sagte Klara und kletterte ihrem Vater auf den Schoß. „Klara, wenn das so ist, dann sei wenigstens so lieb und geh einmal in dein Zimmer, um dort eine Schere zu holen.“, sagte Mama und zwinkerte ihrer Mutter zu, denn sie wusste, wo diese das Geschenk versteckt hatte. Klara schlurfte widerwillig und auch ein bisschen traurig in ihr Zimmer. So hatte sie sich das tolle Osterfest nicht vorgestellt. Sie ging zu ihrem Schreibtisch und nahm eine Schere aus ihrem Mäppchen, das dort offen lag. Dann drehte sie sich um und wollte gerade wieder zurück ins Wohnzimmer laufen, als ihr etwas Gelbes ins Auge stach. Es war ein kleines gelbes Paket, bemerkte sie beim näheren Hinlaufen. Es hatte die Form eines Ostereis und es lag neben einem Hasen. „Das ist nicht Benni, der ist ja bei Oma und Opa im Zimmer!“, überlegte Klara. Sie nahm das gelbe Paket und die Schere und rannte zurück ins Wohnzimmer.

„Ich habe den Osterhasen gesehen!“, schrie sie dort völlig außer Puste und winkte hektisch ihrer Familie zu, um ihr zu folgen. Schnell legte sie die Sachen ab und lief wieder zurück in ihr Zimmer, die ganze Familie hinterher. Das wollte niemand verpassen. Klara zeigte auf den kleinen, hellbraunen Hasen, der auf dem Teppich lag. Ihn schienen die vielen Menschen überhaupt nicht zu stören. „Ja, es hat funktioniert!“ stieß Oma leise aus. „Hä, was hat funktioniert, Oma? Dass wir alle mal den Osterhasen sehen?“, fragte Klara ein bisschen verwirrt. „Du, ich glaube, wir müssen dir mehrere Dinge erzählen.“, sagte Mama und sah ihren Mann an. Der nickte und sagte: „Ja, das müssen wir. Aber das machen wir im Wohnzimmer, danach können wir dann nämlich noch die Geschenke auspacken!“ Also lief die ganze Familie wieder zurück ins Wohnzimmer und setzte sich wieder auf die Couch. Dort fragte Klara: „Was habt ihr mir denn zu erzählen? Ist es was Schlimmes? Muss ich Angst davor haben?“ „Nein. Du brauchst keine Angst zu haben.“, sagte ihr Vater, „Es ist nur so, dass Oma dich ein bisschen hereingelegt hat. Der Käfig deines Hasen ist bei Oma und Opa im Zimmer, aber “ „Benni ist in meinem Zimmer?“ vervollständigte Klara den Satz ihres Vaters. „Ja, genau. Denn in Wahrheit ist es so, dass es den Osterhasen gar nicht gibt.“ Klara sah ihn verdutzt an. „Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet! Aber das ist ja auch mal schön, dass ich jetzt heute sogar noch was gelernt habe. Können wir jetzt bitte noch die Geschenke auspacken, ich möchte endlich wissen, was ich bekommen habe. Denn eigentlich ist es mir ziemlich egal, ob es den Osterhasen gibt.“, sagte Klara. Ihre Eltern sahen sich erstaunt an. So eine Reaktion hatten sie nicht erwartet.

Dann packten sie die Geschenke aus. Die anderen freuten sich riesig über die gebastelten Hasen von Klara und Klara freute sich sehr über die Geschenke, die sie bekommen hatte, das waren nämlich ziemlich viele, da es ja zum Teil auch noch Geburtstagsgeschenke waren.

Schon etwas später gab es Abendessen. Dieses schmeckte allen sehr gut. Nach dem Essen ging Klara ins Bett. Nach dem ihre Eltern und Großeltern wieder aus dem Zimmer gegangen waren, schrieb sie in ihr Tagebuch: „Vielleicht gibt es den Osterhasen zwar nicht in Wirklichkeit, aber dafür habe ich einen Hasen, der so heißt. Das soll nämlich Bennis neuer Name werden, weil mir der Name ja nie gefallen hat. Außerdem erzählen mir Mama und Papa wahrscheinlich auch vor Weihnachten, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Aber bis dahin glaub ich noch an den, genau wie an die Zahnfee!“