Klassik entdecken

Malte, was bedeutet klassische Musik für dich?

Malte Arkona: Musik bedeutet für mich Leben in allen Klangfarben. Wenn ich in einem klassischen Konzert sitze, habe ich das Gefühl, die Zeit steht still.

Warum ist es dir wichtig, klassische Musik Kindern näher zu bringen?

Malte: Ich habe den Eindruck, dass klassische Musik

