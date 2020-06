Klassiker von Disney

Ihhh, Disney, dieser Kitsch!“, rufen viele Erwachsene, wenn sie dieses Buch entdecken. Aber sie greifen danach und erleben einen Flashback in die eigene Kinderzeit, als sie mit Mogli und Balu ganz glücklich waren, mit Bambi gezittert und dem König der Löwen gefeiert haben, bei Schneewittchen, Aladdin und Alice im Wunderland gestaunt, gefiebert, gelitten haben und mit den Aristocats um die Wette gelacht haben. Genauso geht es den Kindern von heute: sie lieben diese Geschichten.

Und keine Angst: Kitsch tut nicht weh! Ganz im Gegenteil, man darf sogar die Tränen genießen, die natürlich fließen, wenn am Ende alles GUT wird. Nichts wünschen Kinder und ihre Eltern mehr, als dass die Welt in unsicheren Zeiten wieder in Ordnung kommt.

Der Inhalt dieser Geschichten ist so kostbar wie die Aufmachung dieser einmaligen Sammlung: mit Goldschnitt und unendlich vielen Original-Illustrationen aus den Filmen, so als wüssten die Macher, dass gerade jetzt dieses Buch dringend gebraucht wird, um diese Zeit, die vielen große Angst macht, gut zu überstehen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.06.2020