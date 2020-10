Kleidung gegen Kälte

Hallo liebe Freunde! Brrr! Es war letzte Woche schon ganz schön kalt draußen, oder? Aber das stört mich nicht, denn dafür gibt es ja warme Kleidung. Draußen trage ich jetzt schon immer meinen Anorak und Mama gibt mir zur Schule sicherheitshalber einen Regenschirm mit. Und wenn ich zuhause bin, dann geht nichts über meine Kuschelsocken! Die hat mir Oma Fuchs gestrickt – insgesamt sogar sieben Paare in sieben verschiedenen Farben! So bleiben meine Hinterpfoten schön warm. Wenn ich mich dann nach der Schule auf das große Sofa im Fuchsbau lege und lese, dann nehme ich mir immer eine ganz bestimmte Decke – nämlich die, mit den Ärmeln. Das ist praktisch, sag ich euch! So kann ich die Seiten ganz normal umblättern und mir ist trotzdem richtig muckelig warm!

