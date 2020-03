Kleine Notizen

Hallo, liebe Freunde! Wie ihr alle wisst, ist Elli Ente ein wahres Organisationsgenie. Vor Kurzem bin ich hinter ihr Geheimnis gekommen: gelbe Klebezettel! Alles, was sie auf keinen Fall vergessen darf, notiert sie sich auf Haftnotizen und pappt sie an ihre Tür, an den Kühlschrank, an ihre Lieblingstasse – einfach überall hin. Wie ich das herausgefunden habe? Weil Harry Hase mich auf das Post-it an meinem Fuchsschwanz aufmerksam gemacht hat. Darauf stand: „Fred ans Aufräumen erinnern“. Da bin ich den kleinen Notizzettel mal ganz schnell losgeworden...

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.03.2020