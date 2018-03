Anzeige

In der Pause dann, endlich, ein erstes Treffen zwischen Finjas und den Zauber-Profis. Eine Mitarbeiterin holt die Familie ab und führt sie Backstage, also in den Bereich hinter der Bühne. Dort warten Andreas und Chris Ehrlich schon gespannt auf Finjas, der sich für diesen Tag besonders schick gemacht hat – mit einer aufgedruckten Krawatte auf dem T-Shirt. Es werden noch schnell die letzten Details für den Bühnenauftritt besprochen und Finjas nutzt die Chance, ein Geschenk zu überreichen: Bad Homburger „Kurschatten“, feine Trüffel-Pralinen. „Die werden wir nach der Show gleich verschwinden lassen“, scherzt Chris Ehrlich. Und Andreas Ehrlich zwinkert Finjas noch ein letztes Mal zu, „Du weißt, was Du zu tun hast?“– Finjas nickt verschwörerisch. Dann setzt sich die Familie schnell wieder auf ihre Plätze, denn der Auftritt von Finjas naht.

„Wir bitten alle Kinder, die in den letzten zwei bis drei Wochen Geburtstag hatten, auf die Bühne.“ Das ist das Stichwort für Finjas. Denn was sonst niemand weiß: Finjas hatte zwar schon im Oktober Geburtstag, darf aber trotzdem direkt neben Andreas Ehrlich auf der Bühne Platz nehmen. Der packt einen Schuhkarton aus, in dem sich ein winziges Haus befindet – das Zuhause eines klitzekleinen Flohs namens Klitzeklino. Die „Ehrlich Brothers“ fordern die Kinder auf, „Klitzeklino komm’ raus!“ zu schreien, und tatsächlich – die kleine Tür des Hauses öffnet sich langsam.

Der Floh kann aber noch etwas ganz besonderes: mit einem dreifachen Salto in ein kleines Wasserbecken springen. Alles, was es dazu braucht, ist die lautstarke Aufforderung der Kinder. „Klitzeklino mach’ Salto!“, ertönt es im Chor – und klatsch, spritzt das Wasser unter lautem Gelächter in die Höhe.

Jetzt ist Finjas an der Reihe. Andreas Ehrlich verteilt an ihn und ein weiteres Kind einen aus Styropor gebastelten Flohpapa und eine Flohmama. Beide müssen um die Tiere eine Faust bilden. Wie durch Zauberhand lässt Andreas Ehrlich erst die Flohmama verschwinden, und fordert Finjas dann dazu auf, seine Faust wieder zu öffnen, aus der plötzlich ganz viele Flöhe auftauchen. Wie das möglich ist? Auch Finjas weiß es nicht und blickt mit großen Augen auf die Flohfamilie in seiner Hand. Das große Rätselraten aber geht nach der Show weiter. „Wie haben die es nur geschafft, aus einem Spielzeug-Auto einen echten Monstertruck auf die Bühne zu zaubern?“, „Wie können die mit einem Motorrad aus einem Tablet steigen?“, diese Fragen beschäftigen die Familie noch lange nachdem der Vorhang und der letzte Konfetti-Regen gefallen ist. Und Finjas? Streckt den Daumen nach oben und grinst.

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/wochenende

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.02.2018