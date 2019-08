Knüller und Falter

Hunde gehen immer, auch auf Klopapier. Und so hat der Drogeriemarkt dm Anfang dieses Jahres eine limitierte Toilettenpapier-Edition mit aufgedruckten Mops-Bildern auf den Markt gebracht, die bei Kunden offenbar gut ankam.

Klopapier gibt es auf Papprollen aufgewickelt, in verschiedenen Lagen, extrareißfest, parfümiert, bunt bedruckt oder auch in der feuchten Variante. Nun muss nicht immer ein Mops darauf zu sehen sein. Aber dass es Klopapier gibt, ist schon eine feine Sache. Wir machen uns kaum Gedanken über diesen Alltagsgegenstand. Wenn aber einmal kein Klopapier griffbereit ist, kann es knifflig werden. Am Montag, 26. August, ist der Tag des Toilettenpapiers – ein Anlass, uns einmal die Geschichte dieses Hygieneartikels genauer anzuschauen.

XXL-Version für den Kaiser

Bevor es Papier gab, haben sich Menschen auch schon den Allerwertesten abgewischt – nur eben mit Gräsern, Blättern und Ähnlichem. Das war vielleicht nicht immer ganz so luxuriös, funktionierte aber im Großen und Ganzen. Und in schwierigen Zeiten, etwa im Krieg, war es in Europa auch üblich, Zeitungen in kleine Blätter zu zerschneiden und an einer Ecke gelocht und mit einem Bindfaden an einem Nagel aufzuhängen oder auf einen Haken aufzuspießen.

Das erste richtige Klopapier gab es aber schon im 14. Jahrhundert in China, aber nur für den Kaiser und im XXL-Format. In den USA wurde das Produkt schließlich erstmals industriell hergestellt, und zwar von Joseph Gayetty. Um 1860 bestand es aber noch aus einzelnen Blättern, die in einer Schachtel verpackt waren. Das erste Papier auf Rollen, wie wir es noch heute kennen, gab es ab 1890.

15 Kilogramm im Jahr

Bis das Gut auch in Deutschland angekommen war, dauerte es etwas länger. Erst 1928 konnte man „eine Rolle Hakle“ kaufen, ein Produkt des schwäbischen Unternehmers Hans Klenk, das allerdings aus Krepppapier war und daher ziemlich rau. Etwa Ende der 1950er Jahre verbreitete sich, aus Amerika kommend, das weichere Tissue-Papier. Nicht jeder redet gerne über die Notdurft. Deshalb hieß es in der Hakle-Werbung zum Beispiel: „Verlangen Sie Hakle und nicht Toilettenpapier. Das klingt besser.“

Heute wird bei der Herstellung übrigens nicht nur darauf geachtet, dass das Papier sich gut anfühlt, sondern auch darauf, dass es sich in der Kanalisation schnell auflöst. Denn die Menge hat es in sich: Im Durchschnitt verbraucht jeder Deutsche 15 Kilogramm pro Jahr. Die Spanier benutzen nur die Hälfte, die Schweden doppelt so viel. Es gibt Knüller und Falter: In Deutschland wird Klopapier meist sorgfältig gefaltet, bevor es benutzt wird. Die Engländer und Amerikaner knüllen es lieber. ble

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.08.2019