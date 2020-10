Komische Schreibweise

Hallo liebe Kinder! Letztens bin ich durch das Viertel um mein Zuhause herum spaziert und hab etwas Komisches gesehen. Auf einem Straßenschild stand nicht „Straße“, sondern „Strasse“ – dabei hab ich doch in der Schule gelernt, dass das erste richtig ist! Mama meinte dazu: „Strasse“ ist alte Rechtschreibung. Im Deutschunterricht hab ich die Lehrerin dann gefragt, ob sie uns ein bisschen mehr dazu, warum manche Worte früher anders geschrieben wurden, erzählen kann. Das hat sie auch gemacht – aber absichtlich nicht an die Tafel geschrieben. Damit wir es uns nicht aus Versehen zu gut merken. Und was soll ich sagen, liebe Freunde: Ich habe es vergessen. Mist!

© Mannheimer Morgen, Samstag, 10.10.2020