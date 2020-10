Konflikte lösen

Ob sich jemand Törtels Charme entziehen kann? Die Künstlerin Kerstin Meyer jedenfalls nicht, sie hat ausdrucksstarke und allerliebste Bilder von Törtel und seinen Freunden gezeichnet: Törtel selbst kann man schon auf dem Cover bewundern, wie er tapfer, frohgemut und glücklich auf seinen kurzen Stummelbeinchen mit Wendy, der klugen Füchsin, und der Wildschweinfamilie zum Müggelsee-Treffen eilt.

Dort sollen wichtige Entscheidungen fallen, denn die Anwohner der Müggelseestraße rüsten zum Kampf gegen die Wildtiere, die ihre Mülltonnen plündern. Aber Not kennt kein Gebot, die Tiere brauchen Futter. Glücklicherweise setzen sich die vernünftigen Vertreter der tierischen Gemeinschaft durch. Statt zu kämpfen, bündeln sie ihre unterschiedlichen Fähigkeiten, um eine friedliche Lösung zu finden.

Das ist spannend und auch ein sprachlicher Hochgenuss. In Törtel wird man sich ein wenig verlieben. Er ist zwar klein und langsam, aber im Köpfchen clever und immer von unschlagbarer Höflichkeit. Die anderen Tiere hören gerne auf seine klugen Vorschläge, und so können am Ende wieder alle zufrieden ihrem ganz normalen Überleben nachgehen.

Gabriele Hoffmann ist Diplom- Pädagogin, Kinderbuch-Expertin und Initiatorin des „Heidelberger Leander“. Auf dieser Seite stellt sie regelmäßig Bücher für Kinder vor.

Mehr unter leseleben.de

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.10.2020