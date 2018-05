Kopfüber abhängen

Anzeige

Hallo, liebe Freunde! Wusstet ihr, dass Faultiere gar nicht faul sind? Den Namen haben die total zu Unrecht. Die futtern ja nur Blätter – und die sind nicht besonders nahrhaft. Und wer nur Salat isst, muss wohl kaum viel Sport machen. Deshalb können Faultiere es sich auch leisten, nur durch die Gegend zu schleichen. Hinzu kommt: Grünzeug läuft nicht weg. Wozu sollte sich ein Faultier also anstrengen? Die Viecher haben’s doch voll drauf! Ich versuch es jetzt auch mal mit Faultier-Yoga und fang am besten mit Haltungsübungen an. Ich häng also mal eben kopfüber am Ast. Das mit der Blätterdiät, naja, das kommt dann vielleicht morgen...