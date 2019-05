Kreative Buchstaben

Hallo, liebe Freunde! Habt ihr schon von Handlettering gehört? Das ist eine kreative Schreibtechnik, bei der die Buchstaben aber nicht einfach so hingeschrieben, sondern eher kunstvoll aufs Papier – oder auf eine andere Grundlage – gemalt werden. Schönschreib-Übungen habt ihr bestimmt schon mal in der Schule gemacht. Handlettering ist quasi die Königsdisziplin, und super dabei ist: Erlaubt ist, was gefällt. Ich finde den Trend auf jeden Fall richtig toll. Denn um ehrlich zu sein: Wir tippen ja alle nur noch auf Tastaturen oder Handys rum. Dabei ist es doch so schön, eine individuelle Handschrift zu betrachten. Genauso, wie handschriftliche Briefe zu erhalten. Oder toll geschwungene Buchstaben auf selbst gemachten Kärtchen zu entdecken. Ihr seht: Wenn wir uns einig sind und zusammenhalten, dann ist die Zukunft doch nicht nur digital.

