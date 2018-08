Kurioses bei dem Wetter

Anzeige

Hallo liebe Freunde! Ist euch bei der Hitze auch so heiß wie mir? In manchen Teilen von Deutschland war es in den vergangenen Tagen sogar 39 Grad warm. Ich lege mich dann meistens unter Büsche oder Bäume in den Schatten und bewege mich ganz wenig. Meine Freundin Ellie Ente taucht immer unter Wasser, um sich abzukühlen. Aber der Neckar und der Rhein sind inzwischen auch schon ganz schön warm und das Wasser ist niedriger als sonst. Weil es bei dem warmen Wetter verdunstet ist. Harry Hase legt sich gerne mit mir in den Schatten und hält seine Löffel in den Wind, wenn mal eine kleine Brise weht. Wisst ihr was lustig ist? In Zürich, eine Stadt in der Schweiz, tragen Polizeihunde jetzt Schuhe, da der Straßenboden so heiß ist, auf dem sie eingesetzt werden. Sie würden sich sonst die Pfoten verbrennen. Das Kleidungsstück macht den Tieren aber nichts aus, sie tragen auch manchmal Schuhe, damit sie sich nicht an Glasscherben verletzen. Und ich hab noch etwas Witziges erfahren: In Schleswig-Holstein dürfen die Polizisten ihre Mützen ausziehen. Denn das Leder auf ihren Kappen wird bei so hohen Temperaturen sehr warm. Die Beamten können jetzt selbst entscheiden, ob sie ihre Mütze aufziehen oder nicht.