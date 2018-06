Kurz vor Anpfiff!

Anzeige

Für Zocker

Bei „Tor-Duell“ ist Geschicklichkeit und Glück gefragt. Zentral sind zwei identische Kartensätze. Sie stellen die Spieler vor die Qual der Wahl. Denn welche Zahlen-Karte soll man verdeckt legen, um das Zock-Duell zu gewinnen? Im Grunde gilt: Der höhere Wert schlägt den niedrigeren. Es gibt jedoch Ausnahmen und Sonderkarten. Wer das Duell gewinnt und es in den gegnerischen Strafraum schafft, darf mit seiner Figur eine Scheibe Richtung Tor schnippen. Dieses Tor wird jedoch von der Figur des Gegners bewacht. Kann dieser die Scheibe mit der Figur nicht abwehren, bekommt der Torschütze einen Chip. Auch eine Variante ist möglich. Vier Mal werden alle Karten durchgespielt, und wer dann die meisten Chips hat, gewinnt. Fazit: ein einfaches Tippspiel, bei dem sich Pechvögel nicht frustrieren lassen sollten.

Für Reaktionsschnelle

„Teamgeist“ ist ein Reaktions- und Quizspiel, bei dem die Spieler in die Rolle von Fußballfreunden schlüpfen, die für ein Turnier trainieren. In der ersten Trainingseinheit müssen die Spieler konzentriert darauf achten, welche Karten nacheinander in die Tischmitte gelegt werden. Bei bestimmten Kartenfolgen gilt es „Tor“ zu rufen und sich entweder gleich einen Tor-Chip zu nehmen oder darauf zu hoffen, dass einem nachfolgende Karten oder das Glücksrad einen Chip bescheren. In der zweiten Trainingseinheit fragen die Spieler dann gegenseitig ihr Fußballwissen ab. Auf den Quizkarten gibt es immer drei Antwortmöglichkeiten je Frage. Wer richtig liegt, erhält die Karte, und wer am Ende die meisten Chips und Karten hat, gewinnt. Fazit: ein Spiel zum Mitfiebern; zum Teil sehr turbulent.

Für Gestalter

Keine Frage: „Machi Koro“ ist ein absolut gelungenes Spiel. Nicht umsonst stand es vor drei Jahren auf der Nominierungsliste für das „Spiel des Jahres 2015“. Nun liegt der einfache und kurzweilige Karten-Würfel-Spaß auch in einer Fußball-Version vor. Statt Geschäften, Fabriken und Cafés werden jetzt Fanshops, Imbissstände und Kassenhäuschen gebaut. Jeder Spieler kreiert seine eigene Fußballwelt, die in Form von Karten vor ihm liegt. An neue Karten kommen die Spieler durch Geld, und neues Geld winkt immer dann, wenn die Auslage mit dem Würfelergebnis übereinstimmt. Der Glücksanteil von „Machi Koro“ ist realtiv hoch, doch auch taktische Überlegungen spielen eine Rolle. Fazit: Ein Muss für spielebegeisterte Fußballfans.

Für Nervenstarke

Auf der Packung steht zwar nichts mit Fußball. „BONK“ ist aber dennoch sehr gut dazu geeignet, um sich auf die WM einzustimmen, denn das schnelle und nervenaufreibende Geschicklichkeitsspiel ist ein Garant für lautstarke Stimmung. Zwei Teams, im Idealfall vier Personen sowie Beifall klatschenden Fans und Auswechselspieler, versuchen bei dem Spiel eine Holzkugel ins gegnerische Tor zu bringen. „Gekickt“ wird mit Hilfe von silbernen Stahlkugeln, die die Spieler bewegliche, schwarze Rutschen ins Spielfeld hinunterrollen lassen. Wichtig ist es, gut zu zielen und den richtigen Zeitpunkt für den Abschuss zu erwischen. Fazit: Nicht nur für die Spieler, sondern auch für die Zuschauer eine mords Gaudi.

Für Fußball-Kenner

Welcher Verein gewann als erster den DFB-Pokal? Hat sich Spanien für die WM 2018 qualifiziert? In welchem Jahr bestritt Uwe Seeler sein erstes Länderspiel? In welchem Land fand die WM 1966 statt? Diese und andere Fragen gilt es bei dem Spiel „Shuffle – DFB Trivial Pursuit“ zu beantworten. Wie im Originalspiel von Hasbro können die Spieler aus unterschiedlichen Kategorien wählen. Und klar ist: Fußball-Laien haben bei dem Spiel schlechte Karten, denn manche Fragen sind ziemlich speziell. Mit Sonderkarten und einem Trick können die Spieler so manche Hürde überspringen. Wer schafft zuerst sechs Karten aus unterschiedlichen Kategorien? Fazit: Toll geeignet für unterwegs, da die Karten in einer handlichen Plastikbox stecken.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 09.06.2018