Lange schlafen hilft

Haaaaatschi! Huch, Entschuldigung. Hallo liebe Kinder, hoffentlich werde ich nicht krank. Ich hab doch mit Papa Fuchs eine Wanderung geplant. Wir werden den ganzen Sonntag lang unterwegs sein, hat er gesagt. Ich muss also unbedingt gesund bleiben. Wisst ihr, was mich letzten Winter vor einer schniefenden Nase und Husten bewahrt hat? Ganz viel Bewegung, genug trinken und jede Nacht laaange schlafen. Damit könnt ihr euer Immunsystem stärken. Mama Fuchs will mir auch ständig Obst und Gemüse aufquatschen. Darin würden viele Vitamine stecken. Aber ich esse bestimmt keinen Brokkoli! Da bleib ich am Sonntag lieber krank im Bett. Obwohl... Das würde dann bedeuten, dass ich auch meine Freunde eine Woche lang nicht sehen darf. Na gut Brokkoli, du hast gewonnen.

