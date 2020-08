Langeweile ist auch gut

Hallo liebe Freunde! Es sind Sommerferien. Dieses Jahr habe ich mich aber gar nicht so sehr darauf gefreut. In den vergangenen Wochen war ich doch sowieso schon so viel zu Hause. Und diesen Sommer fahren wir auch gar nicht weg. Mama und Papa sagten, dass das dieses Jahr ganz kompliziert ist und keinen Spaß machen würde. Meine Freunde Elli Ente und Harry Hase sind aber mit ihren Familien in den Urlaub gereist. Italien und Frankreich – da bin ich ehrlich gesagt schon ein bisschen neidisch. Und ohne die beiden ist es ganz schön langweilig. Mama hat vorgeschlagen, dass ich schon etwas für die Schule lernen könnte. Aber es sind doch Ferien! Unser Nachbar findet, Langeweile ist manchmal gar nicht so schlecht, um auf neue Ideen zu kommen. Mal sehen, ob mir etwas einfällt. Ich erzähle euch dann davon!

