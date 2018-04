Lernen macht Spaß

Anzeige

Hallo, liebe Freunde! Auch wenn ich ein schlauer Fuchs bin, muss ich trotzdem lernen. So wie ihr sitze ich dann zuhause und brüte über meinen Büchern. Manchmal schaut Harry Hase vorbei und fragt, ob wir spielen. Oder Elli Ente klopft mit ihrem Schnabel an mein Fenster und hat eine tolle Idee, was man draußen alles anstellen könnte. Es ist dann gar nicht toll, wenn ich sehe, wie sie Spaß haben – und ich drinnen hocke. Ich tröste mich dann immer mit der Freude auf die freie Zeit, die ich nach dem Lernen haben kann. Aber das klappt nicht immer. Das wissen auch Elli und Harry. Vor kurzem sind sie dann vorbeigekommen und haben mit mir zusammen gelesen und gelernt. Auf einmal ging alles viel einfacher. Und war auch viel witziger. Und beim Lernen habe ich dann auch gelernt: Mit Freunden macht sogar das Lernen Spaß!