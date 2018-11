Lust auf Schokolade

Gähn! Hallo, liebe Freunde. Seid ihr auch so müde wie ich? In letzter Zeit wird es immer kälter und früher dunkel draußen. Da möchte ich mich glatt wieder in meinen kuscheligen Fuchsbau verkrümeln. Manche tierische Spielkameraden haben sich schon in den Winterurlaub verabschiedet – Elli Ente ist mit ihrer Familie Richtung Süden gereist. Harry Hase lässt sich kaum noch blicken. Jetzt bin ich ganz allein, wie langweilig! Aber meine Mama hat mir zum Trost einen riesen-großen Adventskalender mit 24 Überraschungen darin mitgebracht. Alles für mich – Ha! Die erste Tür habe ich geöffnet, aber was könnte wohl hinter den anderen Tür... Schokolade! Oh je, jetzt habe ich alle Türchen geöffnet und die ganze Schokolade weggefuttert. Puh, jetzt muss ich mich erstmal ausruhen....

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.12.2018