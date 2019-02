Sie sind lästig: Hausaufgaben. Da will der Lehrer unbedingt, dass Ihr Euch noch mehr mit Mathe oder Deutsch beschäftigt. Dabei würdet Ihr lieber etwas Schönes unternehmen, zum Beispiel Eislaufen oder ins Kino gehen. Doch um Hausaufgaben führt kein Weg herum. Und wer sie nicht macht, bekommt entweder eine Strafarbeit oder sitzt am Morgen vor dem Klassenzimmer – im Stress, weil er die Aufgaben noch fertig bekommen will. Das ist auch nicht wirklich toll. Deshalb habe ich einen Tipp für Euch: Auch wenn es keinen Spaß macht, macht Euch einen Plan, bis wann Ihr welche Aufgaben gemacht haben wollt. Belohnt Euch, wenn Ihr fertig seid, mit etwas Schönem. Dann freut Ihr Euch schon darauf und Ihr arbeitet noch schneller. Zwischendurch kurze Pausen einlegen, damit sich Euer Gehirn erholt. Aber nicht zu lange, Ihr wollt ja schließlich fertig werden.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.02.2019