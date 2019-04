Der absolute Lieblingsspruch von Harry Hase ist: „Mein Name ist Hase.“ Mit seinen Verwandten, den Langohren, hat das aber wenig zu tun. Der Satz bedeutet vielmehr: Ich weiß von nichts. Die Redewendung geht zurück auf einen Heidelberger Studenten, der mit Namen Victor Hase hieß. Als er sich einmal vor Gericht verantworten musste, sagte er nämlich genau das: „Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts“ – eine Aussage, die nicht nur in der Universitätsstadt die Runde machte. Das ist schon ganz schön lange her, aber den Spruch gibt es immer noch. Und ihr wisst jetzt, was ihr sagen müsst, wenn ihr an Ostern zu viel genascht habt – und das niemand wissen soll.

