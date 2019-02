Wer später Abitur machen und „etwas mit Technik“ studieren möchte, der könnte vielleicht an der Hochschule Bochum landen. Dort gibt es ein ziemlich cooles Projekt: Sonnenautos, die alle zwei Jahre von den Studenten neu gebaut werden. Damit gehen sie dann auf Reisen und nehmen auch an internationalen Wettbewerben teil.

Die Studenten sind mit ihrem selbst gebauten Solarcar (Sonnenauto) sogar einmal rund um die Welt gefahren. Sie wollten mit ihrer Weltreise beweisen, dass man allein mit der Kraft der Sonne ganz schön weit fahren kann. Dafür kamen sie auch ins Guinessbuch der Rekorde.

Fleißig sind die Studenten sowieso: Alle zwei Jahre entstehen in einer Werkstatt in der Hochschule Bochum immer wieder neue Solarautos, die stets noch ein bisschen besser aussehen und noch ein bisschen schneller fahren können. Die Studenten haben ihren jüngsten Sonnenflitzer „thyssenKrupp blue cruiser“ getauft.

Ein Rennen in Australien

Sie sind mächtig stolz auf dieses Fahrzeug, denn sie durften es ganz allein bauen. Unterstützung bekamen sie hin und wieder von ihren Lehrern, also den Professoren an der Hochschule. Diese standen mit Rat und Tat zur Seite, wenn die Studenten einmal nicht so recht weiter wussten. Da wurde dann in der Werkstatt in Bochum geschraubt, gehämmert, gerechnet, geklebt.

Gut verpackt durfte das neue Fahrzeug dann eine weite Reise antreten, denn es ging zu der „World Solar Challange“ nach Australien: Das ist das härteste Rennen für Solarautos.

Die Konkurrenz kam aus der ganzen Welt, aus den USA, Niederlande, Japan und auch Deutschland. Innerhalb von nur einer Woche tankten alle dort ganz viel Sonne und fuhren von Darwin nach Adelaide, also einmal quer durch Australien. Das sind insgesamt 3000 Kilometer Fahrtstrecke.

Die Bochumer erlebten unterwegs viele spannende Abenteuer: Dabei spielte das Wetter jeden Tag eine wichtige Rolle. Denn die Studenten brauchen dringend Sonne, um die Batterien ihres Solarcars wieder aufzuladen. Jeden Abend hieß es irgendwo – manchmal auch auf einem Schotterplatz am Rande der Straße – „Betten machen“: 20 Zelte mussten auf- und am nächsten Morgen recht schnell wieder abgebaut werden. Das Duschen fiel aus, weil es unterwegs kein fließendes Wasser gab.

Das war aber noch nicht alles, denn es konnten auch schon mal ungebetene Gäste wie Schlangen, Spinnen und Skorpione oder vielleicht sogar Krokodile in Wassernähe auftauchen. Ganz viel Ärger machten aber die Mücken: Wer mit kurzer Hose herum lief, sah nach einigen Tagen bedingt durch die vielen Stiche aus wie ein Streuselkuchen. Begeistert waren die Studenten nachts von dem klaren Sternenhimmel, der besonders schön hell leuchtete, denn es gab weit und breit keine Lichtquellen wie etwa Straßenlaternen.

Trotz einiger Pannen erreichten sie als einer der ersten Solarfahrzeuge ihr Ziel. Dort musste das Bochumer Team vor einer strengen Jury noch diverse Geschicklichkeitsprüfungen bestehen. Der Beifall war zum Schluss groß: Die Studenten landeten mit ihrem Sonnenauto auf dem zweiten Platz. Sie hatten sowohl die Fahrtstrecke als auch die Geschicklichkeitsprüfungen mit Bravour gemeistert.

