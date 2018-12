Mit ein bisschen Glück...

Malt die Bilder so ein, dass in jeder waagerechten Reihe und in jeder senkrechten Spalte alle Bilder je einmal vorhanden sind. Dabei darf auch in jedem fett umrandeten 2x3-Feld jedes Bild nur einmal vorkommen. Welches Bild findet man dann in der gelb gekennzeichneten Fläche?

Schickt eure Lösung unter Angabe eures Alters und eurer Adresse an den „Mannheimer Morgen“, Stichwort: Kinderrätsel, Postfach 102164, 68021 Mannheim, per Fax an 0621/392-1373 oder per E-Mail an kinderraetsel@mamo.de.

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir auch in dieser Woche wieder Eintrittskarten, „Ravensburger“-Brettspiele, Bücher oder „Fred Fuchs“-Artikel.

In der vergangenen Woche wollten wir wissen, auf welchem Weg der Weihnachtsmann zu den Kindern kommt. Die Lösung: Weg B. Bild: Gliege

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.12.2018