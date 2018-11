Mit fremden Federn

Hallo, liebe Freunde! Habt ihr von dem neuesten Modetrend gehört? Der heißt: Federn. Federn am Schmuck, an Schuhen, an Taschen und auch an der Kleidung. Ich weiß zwar nicht genau, warum, aber das war früher schon einmal in. Da hat man sich eine Feder an den Hut gesteckt. Oder von den Indianern kennt man das ja auch! Indianer tragen teilweise richtig auffälligen, riesigen Kopfschmuck mit Federn – und das zu besonderen Anlässen oder um zu zeigen, dass sie viel Ruhm davongetragen haben. Meint ihr, mir würde ein Stirnband mit Federn dran denn auch stehen? Hm. Käme auf einen Versuch an, was? Zumindest weiß ich schon, wo ich ein paar Federn herkriege. Elli Ente natürlich! Die pflegt nämlich zahlreiche Kontakte in der Vogelwelt: zu Fasanen, Gänsen, ja sogar Pfauen! Und wenn ich denen keine Feder abfuchsen, äh abluchsen kann, dann stibitze ich einfach eine von Elli, wenn sie schläft. Die hat ja schließlich mehr als genug davon . . .

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.11.2018