Muffins für die Party

Hallo, liebe Freunde! Manche Tage verfliegen einfach so. Das passiert, wenn man viel zu tun hat oder sich auf etwas freut. Heute ist so ein Tag. Später bin ich bei Elli Ente auf eine Party eingeladen und deshalb schon sehr aufgeregt. Ich weiß noch gar nicht, was ich anziehen soll. Eher Jeans und Turnschuhe oder doch lieber ein schickes Hemd? Wie wäre es mit einem Hut? Und dann sollte ich auch unbedingt noch ein Geschenk für die Gastgeberin besorgen. Über was Elli sich wohl freuen würde? Ich könnte Muffins backen – wäre das nicht eine tolle Idee? Ich jedenfalls freue mich immer über Muffins. Dann gehe ich jetzt erst einmal einkaufen, und mache mich anschließend in der Küche an die Arbeit. Während die Muffins im Backofen sind, kann ich in aller Ruhe mein Hemd bügeln. Und dann geht es auch schon los. Ich kann es kaum erwarten!

