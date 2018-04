Nicht zu unterscheiden

Anzeige

Doch was passiert bei Zwillingen genau im Bauch der Mutter? Sobald eine Eizelle im Unterleib der Mutter befruchtet wird, beginnt sich die Zelle zu teilen. Das war auch bei dir so. Die Zellen wachsen und teilen sich immer weiter.

Bei einem eineiigen Zwillingspaar gibt es am Anfang nur eine Eizelle, die sich teilt. „Doch nach wenigen Tagen teilen sich die Zellen, aus denen einmal das Baby werden soll, in zwei Zellhaufen auf. So entstehen zwei voneinander getrennte Babys, die aber absolut gleich sind“, erklärt Frauenärztin Christiane Otto. Die eineiigen Zwillinge sind also aus der gleichen Ursprungs-zelle, der Eizelle, entstanden.

Bei zweieiigen Zwillingen verläuft die Entwicklung etwas anders: Es gibt am Anfang nicht eine, sondern gleich zwei befruchtete Eizellen im Körper der Mutter. Diese entwickeln sich getrennt voneinander zu eigenständigen Babys im Unterleib der Mutter.

Ganz schön selten

„Zweieiige Zwillinge kommen zwar zur gleichen Zeit auf die Welt, unterscheiden sich aber genauso stark wie Geschwister, die nacheinander geboren werden“, sagt Christiane Otto vom Mannheimer Uniklinikum.

Aber ob eineiige oder zweieiig: Zwillinge sind immer etwas besonderes. Bei einer von 85 Geburten kommen Zwillinge zur Welt – also ganz schön selten. Das sind dann meistens zweieiige Zwillinge, die verschieden aussehen.

Eineiige Zwillinge sind noch seltener: Bei drei bis vier von 1000 Geburten kommen eineiige Zwillinge zur Welt. Auf die meisten Grundschulen gehen höchstens ein paar hundert Schüler: Es kann also auch sein, dass du gar keine eineiigen Zwillinge kennst.

Der Zufall entscheidet

Aber wie kann man eineiige Zwillinge denn jetzt auseinanderhalten? Manchmal tragen Zwillinge ihre Haare unterschiedlich und man kann sie dadurch erkennen. Bei Lisa und Lena gibt es einen weiteren Unterschied: Lena hat ein kleines Muttermal unter der Augenbraue, Lisa hat keines. Das muss man natürlich erst mal wissen. Und gerade, wenn Zwillinge oft das gleiche tragen, kommen Verwechslungen häufig vor.

Als Mutter kann man es nicht beeinflussen, ob man Zwillinge oder sogar Drillinge oder Vierlinge bekommt – darüber entscheidet der Zufall. Wobei Zwilling-Sein auch nicht immer einfach ist: Denn wie normale Geschwister streiten sich auch Zwillinge manchmal, konkurrieren um die Aufmerksamkeit ihrer Eltern oder der Klassenkameraden. Da sind Zwillinge ganz schön normal. (Kleines Bild:Uniklinik Mannheim)

