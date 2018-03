Nickerchen zu Ostern

Anzeige

Hallo, liebe Freunde! Seid ihr Lerchen oder Eulen? Experten unterscheiden zwei Schlaf-Typen: Die Lerchen, die schon früh am Morgen fröhlich sind, und die Eulen, die erst spät am Abend richtig fit werden. Ich zähle mich zu den Eulen, mache aber an Geburtstagen und sonstigen Feierlichkeiten eine Ausnahme. Dann laufe ich zur Höchstform auf, bin also Lerche und Eule, und finde, das muss so sein. Wie wäre das Feierpensum sonst zu schaffen? Nehmen wir Ostern dieses Wochenende: Da ist mein biologischer Rhythmus vom Eier Vernaschen bestimmt, und meine innere Uhr tickt nur richtig, wenn ich jede Stunde ein Geschenk auspacke. An Schlaf ist da nicht zu denken. Höchstens ein Nickerchen. Ein kurzes. So zwischen zwei Geschenken. Frohe Ostern!