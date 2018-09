Nüsse gesucht

Erinnert ihr euch noch an das Eichhörnchen aus Karlsruhe? Das Tier hat diesen Sommer so hartnäckig einen Mann verfolgt, dass dieser sich nicht anders zu helfen wusste als die Polizei zu rufen. Was zunächst ziemlich witzig klingt, hat einen ernsten Hintergrund: Junge Eichhörnchen laufen Menschen hinterher, wenn sie ausgehungert und hilfsbedürftig sind. Das Tier kam dann auch in eine Auffangstation und wurde aufgepäppelt.

Vorräte sammeln

Wie andere wilde Tiere auch können Eichhörnchen normalerweise selbst für ihre Nahrung sorgen. Dennoch hat der Naturschutzbund Baden-Württemberg jetzt Alarm geschlagen: Die Experten befürchten, dass den Eichhörnchen im Südwesten ein schwieriger Herbst und Winter bevorsteht.

Eichhörnchen halten keinen Winterschlaf und müssen daher besonders gut vorsorgen für die kalte Jahreszeit. Denn im Winter ist Futter Mangelware. Sie sind zurzeit auch schon fleißig dabei, Vorräte zu sammeln. Diese verstecken sie zum Beispiel in Baumstümpfen und Wurzeln, am liebsten in vielen verschiedenen Ecken.

Das Problem: Ihr Futter besteht aus Samen, Nüssen oder Eicheln. Und diese sind in diesem heißen Sommer schneller gereift als sonst und oftmals zu früh vom Baum oder Strauch abgefallen – ohne nahrhaften Inhalt.

Das wissen die Eichhörnchen aber nicht – und verstecken alles trotzdem in ihrem Futtervorrat. Der könnte am Ende dann aber gar nicht so nahrhaft sein wie geplant.

Mit Obststücken helfen

Außerdem kann es auch immer passieren, dass andere Tiere das Versteck finden – dann ist das fleißig gesammelte Fressen weg. Oder alles liegt unter einer dicken Schneedecke begraben. Es kann auch mal sein, dass die Eichhörnchen nicht alle ihre Verstecke wiederfinden.

Naturschützer raten deshalb dazu, schon jetzt den Eichhörnchen zu helfen. Man kann im Garten oder auf dem Balkon Futter für sie ablegen oder sogar ein eigenes Futterhaus für Eichhörnchen bauen.

Sonnenblumenkerne und Haselnüsse fressen sie gerne. Aber auch Apfelstücke oder kleine Karottenscheiben.

Dem Eichhörnchen aus Karlsruhe, das Pippilotta getauft wurde, geht es so gut, dass es jetzt wieder freigelassen wurde. Sorgen um Pippilottas Wohlergehen muss sich aber niemand machen: Denn das Eichhörnchen kann jederzeit zu ihrer menschlichen Ziehmutter zurückkommen. Und wenn die Nahrung knapp wird, findet Pippilotta dort immer etwas zum Futtern – bevor es dann wieder in die Freiheit springt. ble (mit dpa)

