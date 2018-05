Ohne Papier geht nichts

Anzeige

Daraus entwickelte sich später unsere Buchform. Etwa 263 vor Christus ließ Eumenes von Pergamon aus Tierhäuten einen neuartigen Beschreibstoff anfertigen: das Pergament. Viele Tiere mussten dafür ihr Leben lassen.

Die ältesten Schriften aus China sind fast 4000 Jahre alt. Dort schrieb man auf Bambusstreifen oder später auch auf Seide. Die Chinesen erfanden bereits vor über 2000 Jahren eine Methode zur Papierherstellung aus Pflanzenbrei.

Die Araber nahmen alte Kleider, die zu Lumpen verarbeitet und in Wasser eingeweicht wurden. In Europa schrieb man im Mittelalter vorwiegend auf Pergament. Die Mauren brachten die Papiererzeugung auf ihrem Eroberungszug schließlich nach Spanien, von wo aus sie sich dann in ganz Europa verbreiten sollte. So begann auch bei uns die Papierherstellung. Alte Leinenstoffe zerkleinerte man in Papiermühlen, gab Wasser hinzu und vermischte es zu einem Brei.

Der Papiermacher schöpfte ihn mit einem Sieb ab und ließ das Wasser abtropfen und das Blatt auf einem Sieb trocknen. Normale Bürger konnten kein Papier kaufen, da es viel zu teuer war. Außerdem konnte ja auch niemand lesen und schreiben. Das war nur den Königen, Kirchenmännern und reichen Leuten vorbehalten. Latein war die vorherrschende Sprache der Gebildeten. In den Klöstern schrieben die Mönche mit der Hand die Bücher der Bibel ab und verzierten sie mit kostbaren Zeichnungen.

Eine weltbewegende Erfindung machte Johannes Gutenberg aus Mainz um 1445. Er war ein Gold- und Silberschmied, der Schmuckstücke herstellte. Da kam ihm die Idee, aus Metall kleine Buchstaben zu gießen, die man mit Farbstoff bestrich und als Stempel verwendete. Für jeden Buchstaben des Alphabets machte er sich mehrere Stempel und Satzzeichen, klemmte diese in der richtigen Reihenfolge in eine Holzleiste und druckte damit einen Satz. In einem Holzrahmen ordnete er alles zu einer ganzen Buchseite an. Der Buchdruck war erfunden. Das war wirklich eine Sensation!

Massenware

Als im 19. Jahrhundert immer mehr Menschen lesen konnten, weil es mehr Schulen für alle gab, wuchs auch die Nachfrage nach Büchern. Nun musste ein anderer Rohstoff her. Man entdeckte, dass Papier aus Zellulosefasern besteht, die auch im Holz vorkommen. Seitdem gewinnt man Papier aus Holz. In Frankreich und England erfand man verbesserte Papiermaschinen. Nun ratterten in den großen Druckereien die von Dampfmaschinen angetriebenen Druckerpressen. Durch die Massenproduktion wurden Bücher billiger und für jeden käuflich.

Heute überwacht die Computertechnik die Herstellung des Papiers und auch den Druck. Ein Problem ist jedoch, dass wir inzwischen täglich so viel Papier verbrauchen, dass stündlich eine Regenwaldfläche von 500 Fußballfeldern allein für die Herstellung von Papierprodukten zerstört wird. Deshalb sollten wir alle Papier sparen – so oft wie möglich.

Mannheimer Morgen, Samstag, 12.05.2018