Party-Hits von Kindern gesungen

Kinder singen aktuelle Tophits für Kinder. Das ist das Prinzip der sehr erfolgreichen Reihe „Kidz Bop“. Vor kurzem wurde eine neue CD veröffentlicht. „Kidz Bop Party Playlist“ heißt sie. Die CD enthält insgesamt 22 bekannte Lieder. Darunter zum Beispiel „80 Millionen“ oder „Auf uns“. Außerdem laden Hits wie „Havana“, Señorita “ oder „Je ne parle pas français “ zum Mitsingen und Mittanzen ein. Die CD ist so beliebt, dass sie es sogar in die Charts geschafft hat, das ist die Rangliste der am meisten verkauften CDs. Zu den Songs gibt es außerdem auf der Youtube-Seite von „Kidz Bop“ viele Videos. mics

„Kidz Bop Party Playlist“, CD und Digital, 14 Euro, www.kidzbop.de

