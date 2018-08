Perseiden kommen

Anzeige

Fällt eine Sternschnuppe vom Himmel, kann ein langgehegter Wunsch in Erfüllung gehen – so heißt es zumindest. Es kann auf jeden Fall nicht schaden, wenn man sich beim Entdecken einer Sternschnuppe etwas wünscht. Gelegenheit dazu gibt es in diesem Monat reichlich. Der August lässt nämlich viele Sternschnuppen regnen. Warum? Das schauen wir uns gleich an. Zunächst einmal wollen wir verstehen, was eine Sternschnuppe eigentlich ist.

Erdatmosphäre

Im Weltall fliegt einiges umher – Planeten, unsere Sonne, und auch viele verschiedenartige Teile aus Staub und Gestein. Das sind zum Beispiel abgesplitterte Brocken größerer Himmelskörper wie Kometen. Manche davon nennt man Meteroide. Und wenn diese sich so durch das All bewegen, dann kann es passieren, dass sie auf die Atmosphäre der Erde treffen und in sie eintreten.

Die Erdatmosphäre bremst sie in ihrem Fall aber kräftig ab, so dass dadurch auch ziemlich viel Wärme entsteht und die Teilchen dann verglühen. Das sorgt dann für eine helle Lichtspur am Himmel. Teilchen, die diesen Weg beschreiten, nennt man Meteore. Das ist nur ein anderes Wort für Sternschnuppen. Und dieser Vorgang passiert übrigens ständig – wir können von der Erde aus nur nicht immer alles sehen.