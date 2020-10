Pferdegalopp und Schnee

Hallo liebe Freunde! Hört ihr auch so gern Hörspiele wie ich? So richtige, mit verteilten Rollen, Geräuschen und Musik? Im Unterricht haben wir letztens in einer Doppelstunde selbst ein Hörspiel gemacht – das war ziemlich cool! Ich war für die Geräusche zuständig. Die Lehrerin hat ein Kissen mitgebracht, dass sich beim darauf Treten so angehört hat, als wäre innen drin Schnee. Und wenn man zwei Kokosnussschalen gegeneinander klatscht, klingt das so, als würde ein Pferd galoppieren. Ellie Ente und Harry Hase hatten auch total Spaß – sie haben beide gesprochen. Sprechen in einem Hörspiel ist aber nicht so wie Vorlesen, sondern wie richtiges Schauspielern – eben nur mit der Stimme. Worum es in unserem selbstaufgenommenen Hörspiel ging? Das verrate ich euch nächste Woche!

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.10.2020