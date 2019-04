Portion zum Feiern

Hallo, liebe Freunde! Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist – aber ich liebe Spaghetti-Eis! Es gibt einfach nichts Schmackhafteres als Nudeln, die nach Vanille schmecken, gepaart mit viiieel Erdbeersoße und tollen Streuseln aus weißer Schokolade. Erfunden wurde die Leckerei in Mannheim: vom dem damals 17-jährigen Dario Fontanella. Und das ist sagenhafte 50 Jahre her, wir feiern heute also Geburtstag. Und wie machen wir das am besten? Also ich weiß, wie: mit einer ordentlichen Portion Spaghetti-Eis!

