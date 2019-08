Pupsen unerwünscht

Hallo, liebe Freunde! Ich esse jetzt mehr Gemüse. Vor allem Erbsen – die liebe ich! Fachleute haben nämlich herausgefunden, dass Schnitzel und Burger nicht gut für das Klima sind. Das hat zum Beispiel mit dem Tierfutter zu tun: Weil Rinder oft mit Soja gefüttert werden. Aber damit das wächst, müssen in Südamerika Wälder abgeholzt werden. Die Forscher bestätigen auch, was ich schon immer gewusst habe: So ein Rinderpups kann richtig zum Problem werden. Also nicht einer alleine, aber zu viele davon. Denn die Tiere stoßen ein Gas aus, das ebenfalls schlecht für das Klima ist. Was will man da machen? Ich esse wirklich gerne Fleisch. Aber die Natur mag ich auch. Und Gemüse gehört da schließlich dazu. Nur Zwiebeln kann ich nicht leiden – wenn ich die esse, muss nämlich pupsen! ich

