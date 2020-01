Ran an den Speck?

Hallo, liebe Freunde! Die Tiere des Waldes sind im Januar ganz schön komisch: Wegen ihrer Neujahrsvorsätze verzichten manche auf Beeren, andere möchten keine Insekten mehr essen. Wieder andere machen eine Kur und essen nur noch Laub, um ihren Tierkörper richtig zu stählen. Also ich bin ja der Meinung, dass das alles nur heiße Waldluft ist! Zumal ich dann echt David Dachs vor kurzem erwischt habe, wie er die Laubkur im Geheimen unterbrochen hat – und genüsslich süße, getrocknete Walderdbeeren gegessen hat. Tiere, lasst euch eins gesagt sein: Ihr seid schön so wie ihr seid! Ob mit silbrigem Fell, großen Pranken oder stacheligem Körper mit ein paar Kilos über Normal-Tiergewicht: Ihr seid ein Teil dieser unglaublich vielfältigen und dadurch schönen Natur! Und wer bestimmt eigentlich, was schon normal ist?

