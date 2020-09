Reichtum ist nicht alles

Felix möchte gerne reich werden. Mit Sonntagsbrötchen ausfahren fängt er an, und schon bald ist er nicht mehr alleine; Schulfreunde wollen mitmachen, und so geht es schnell bergauf, bis zur Börse und der Erkenntnis, dass Reichsein etwas anderes ist als der Traum vom vielen Geld.

Nikolaus Piper, Wirtschaftsredakteur bei der Süddeutschen Zeitung, hat das Buch für seinen Sohn geschrieben, und die Leser stellen fest, dass er ein Kenner von Kästners „Emil und die Detektive“ ist. Dieses Buch ist Sachbuch und superspannender Krimi zugleich. Felix muss sich zusammen mit seinen Freunden durch Höhen und Tiefen des Reich-Werdens kämpfen und feststellen, dass viel Geld zu haben nicht wirklich zufrieden macht.

Die Frage, was Geld ist, woher es kommt, wem es wirklich gehört und ob es wirklich wert ist, dafür Freundschaften und alles, was bisher im Leben wichtig war, aufs Spiel zu setzten, sind die Themen, mit denen sich die jungen Helden auseinandersetzen müssen. Der Autor hat ihnen dabei kluge und liebevolle Erwachsene zur Seite gestellt, so dass sie viel entdecken können, wovon sie vor ihrem Abenteuer nichts ahnten. Kurzum: In diesem Buch steht so gut wie alles, was man über Geld und Reichtum wissen sollte!

Gabriele Hoffmann ist Diplom- Pädagogin, Kinderbuch-Expertin und Initiatorin des „Heidelberger Leander“. Auf dieser Seite stellt sie regelmäßig Bücher für Kinder vor.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.09.2020