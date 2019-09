Sammelspaß

Suppe, Brot oder Kuchen aus Kastanien und ein Kinderkarussell gibt es beim Keschdefeschd in Annweiler am Trifels am Samstag und Sonntag, 5. und 6. Oktober, 11 bis 18 Uhr. Samstags um 14 Uhr wird dort außerdem die Kastanzienprinzessin gekrönt.

Ein Wochenende später, am 12. und 13. Oktober, 11 bis 17 Uhr, findet mitten im Kastanienwald rund um Schloss Villa Ludwigshöhe ein großer Kastanienmarkt statt. Und in Hauenstein dreht sich von Montag bis Sonntag, 14. bis 20. Oktober, alles um Keschde.

Während der Kastanientage vom 1. Oktober bis 15. November bieten außerdem viele Restaurants in der Südpfalz Kastaniengerichte in allen Variationen an.

Und zum Wandern: Rund 60 Kilometer lang ist der Pälzer Keschdeweg, der immer wieder durch Kastanienwald hindurchführt. Start ist am Schuhmuseum in Hauenstein, der Weg führt über Annweiler entlang am Waldrand durch Frankweiler und Burrweiler bis nach Neustadt. ble