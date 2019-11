Schöne Träume

Hallo, liebe Freunde! Sagt mal, kennt ihr das Sandmännchen? Das Sandmännchen, übrigens gerade 60 Jahre alt geworden, bringt Kinder mit einer Gute-Nacht-Geschichte ins Bett und sorgt für angenehme Träume. Der kleine Mann ist Deutschlands dienstälteste Kinderferseh-Figur – und für viele ein festes Abendritual. Ich habe auch so ein Ritual: Wenn es Zeit wird, ins Bett zu gehen, denke ich an all die vielen Dinge, die ich gerne machen möchte. Und dann träume ich davon, wie es sein wird, wenn sie wahr werden.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.11.2019