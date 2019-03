Selbst gemacht

Ihr sucht noch lustige Spielideen für eine Faschingsparty? Solche, die man ganz einfach selbst machen kann? Wir hätten da ein paar Vorschläge.

Süßigkeiten-Memory

Ihr braucht: Mehrere Pappbecher und verschiedene Süßigkeiten – immer zwei von einer Sorte.

So geht’s: Bevor die Gäste den Raum betreten, stellt der Spielleiter mehrere Pappbecher umgedreht auf einen Tisch. Unter je zwei Becher versteckt er die gleichen Süßigkeiten – also etwa Bonbons, Schokolinsen oder Gummibärchen. Dann kann es mit dem Memory-Spiel los gehen: Reihum darf jeder Spieler zwei Becher anheben und schauen, was sich darunter verbirgt. Wer zwei gleiche Süßigkeiten aufdeckt, darf sie vernaschen und ist noch einmal an der Reihe.

Schiff ahoi!

Ihr braucht: zwei Wäschekörbe und zehn bis 20 verschiedene Gegenstände, etwa Bälle, Kissen, Schachteln, Spielzeug – am besten gleich in doppelter Ausführung.

So geht’s: Teilt euch in zwei Teams auf, markiert für jede Gruppe eine Startlinie und deponiert dort jeweils gleich viele Gegenstände. In ein paar Metern Entfernung platziert ihr jeweils einen Wäschekorb. Die Mitglieder jeder Mannschaft – idealweise als Matrosen oder Piraten verkleidet – stellen sich nun in einer Linie zwischen ihrem Hafen (Startlinie) und ihrem Schiff (Wäschekorb) auf. Gemeinsam zählt ihr den Countdown „Drei, zwei, eins“ und dann gilt es, die Sachen je Mannschaft so schnell wie möglich von einem Matrosen zum anderen zu geben. Diejenige Crew, die zuerst all ihr Proviant an Bord geschafft hat, gewinnt.

Hoch den Ball

Ihr braucht: zwei Luftballons und zwei bis vier Kleidungsstücke von Erwachsenen – etwa Schlafanzughosen oder lange Mäntel.

So geht’s: Die Gruppe in zwei Teams aufteilen und je Gruppe einen Startspieler bestimmen. Diese bekommen je einen aufgeblasenen Luftballon in die Hand. Auf „Los“ stupsen sie ihren Luftballon in die Luft. Während der ganzen Partie darf dieser den Boden nicht berühren. Sprich: Die Spieler müssen schauen, dass sie ihren Luftballon immer wieder in die Höhe stupsen. Ihr jeweiliges Team darf sie anfeuern, ihnen allerdings nicht helfen. Der Clou: Die Partie ist erst dann zu Ende, wenn einer der beiden Spieler die vorgegebenen Kleidungsstücke angezogen hat – also etwa die Schlafanzughose und den Mantel. Wem dies zuerst gelingt, ergattert einen Punkt für die Gruppe. Danach treten zwei andere Spieler der Teams gegeneinander an. Die Mannschaft, die am Schluss die meisten Punkte hat, gewinnt.

Zeitungs-Tanz

Ihr braucht: einfach diese oder eine ältere Zeitung.

So geht’s: Jeder sucht sich einen Partner und stellt sich mit ihm auf eine Doppelseite aus Zeitungspapier. Der Spielleiter macht die Musik an und alle Paare beginnen, auf ihren Zeitungen zu tanzen. Doch Achtung: Wer mit den Füßen den Boden berührt, scheidet zusammen mit seinem Partner aus. Nach ein paar Minuten macht der Spielleiter die Musik wieder aus und alle Paare, die noch nicht den Boden berührt haben, falten ihre Zeitungsseite so, dass sie nur noch halb so groß ist. Wenn die Musik erneut beginnt, tanzen alle weiter bis zur nächsten Unterbrechung. Nach und nach wird die Zeitung durch das erneute Halbieren so klein, dass der eine Partner den anderen tragen muss, um nicht auszuscheiden. Sieger wird das Tanzpaar, das am Ende noch übrig ist.

Faschings-Theater

Ihr braucht: sechs gleiche Gegenstände pro Gruppe.

So geht’s: Zu Beginn werden mehrere kleine Theaterteams gebildet. Die Anzahl der Schauspieler ist egal. Wichtig ist, dass jede Crew die gleichen Gegenstände bekommt – zum Beispiel einen Wäschekorb, eine Pfanne, eine Banane, ein Geschirrtuch, einen Becher und eine Puppe. Das Ziel jeder Gruppe ist es, ein Theaterstück zu erfinden, in dem die sechs Gegenstände vorkommen. Für die Ausarbeitung seines Stücks hat jedes Team maximal 25 Minuten Zeit. Danach kommt es reihum zur Aufführung.

Klacker-die-Klack

Zu besorgen: zwei Tücher sowie zwei mit Steinchen gefüllte Keksdosen mit Deckel.

So geht’s: Die Gruppe bestimmt zwei Spieler und verbindet ihnen die Augen. Die beiden bekommen je eine mit Steinen gefüllte Keksdose in die Hand, dürfen nicht mehr sprechen und werden in zwei bis drei Meter Abstand voneinander entfernt im Raum platziert. Nun wird einer der Spieler zum Jäger und der andere zum Gejagten bestimmt. Da der Jäger den Mitspieler blind nur schwer fangen kann, darf er drei Mal mit seiner Dose klappern. Auf jedes Klacker-die-Klack muss der Gejagte sofort mit dem Klappern seiner Dose „antworten“. Nachdem der Jäger den anderen Spieler erwischt hat oder drei Mal erfolglos geklappert hat, wird gewechselt. Übrigens: Die anderen Partygäste stellen sich während des Spiels als unbewegliche Hindernisse in einigem Abstand um die beiden „Blindschleichen“ herum, dürfen aber natürlich keine Hinweise geben.

