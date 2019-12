Sicher ins neue Jahr

Für viele Menschen gehört ein Feuerwerk zum Jahreswechsel dazu. Besonders Kinder sind von dem bunten Knall-Spektakel am nächtlichen Himmel fasziniert. Dass das neue Jahr mit viel Licht und Lärm eingeläutet wird, hat eine lange Tradition. Früher haben Menschen daran geglaubt, böse Geister vertreiben zu können, indem sie lärmend durch die Straßen zogen. Heute stehen Böller und Co. vermehrt in der Kritik. Umweltschützer fordern, sie zumindest aus den großen Städten zu verbannen, weil mit ihnen auch sehr viel Feinstaub in die Luft gepustet wird. Tatsächlich sind Feuerwerke in Teilen der Innenstädte unter anderem von Stuttgart und Köln dieses Jahr verboten. Das hat allerdings damit zu tun, dass sich Menschen immer wieder verletzen, wenn mit den Raketen nicht ordnungsgemäß umgegangen wird.

Woraus bestehen Feuerwerkskörper?

Die Auswahl an Feuerwerkskörpern ist riesig. Meist besteht die Hülle aus Karton. Darin befindet sich Schwarzpulver, das der Zündung dient. Farbgebende Zusätze sorgen für die bunten Effekte.

Welches Feuerwerk ist ungefährlich?

Keines. Wer Feuerwerk kauft, sollte stets darauf achten, dass es eine CE-Kennzeichnung hat. Nur diese Produkte entsprechen den europäischen Vorschriften. Geprüft wird dies von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung.

Wer darf Böller kaufen?

Experten teilen Feuerwerkskörper in verschiedene Kategorien ein – abhängig davon, welche Gefahr von ihnen ausgeht. Knallerbsen, Wunderkerzen oder Tischfeuer zählen zur Kategorie F1 und dürfen das ganze Jahr über verkauft werden. Nach Angaben des Verbands der pyrotechnischen Industrie dürfen es Jugendliche ab zwölf Jahren erwerben. Raketen, Knallkörper und Verbundfeuerwerk gehören zur Kategorie F2. Ein Kauf ist erst ab 18 Jahren und nur zwischen dem 28. und 31. Dezember möglich.

Wann dürfen Raketen gezündet werden?

Feuerwerkskörper der Kategorie F2 dürfen nur am 31. Dezember und 1. Januar gezündet werden – grundsätzlich von Mitternacht bis Mitternacht. Die genauen Uhrzeiten legen Städte und Gemeinden fest.

Worauf muss man beim Zünden achten?

Feuerwerk der Kategorie F2 darf man nur draußen zünden – mit einem Sicherheitsabstand von mindestens acht Metern zu Menschen oder Gebäuden. Bei der Kategorie F1 beträgt der Mindestabstand einen Meter. Wichtig ist generell ein fester Untergrund, damit ein angezündeter Feuerwerkskörper nicht in eine unvorhergesehene Richtung startet. Was beim ersten Mal nicht gezündet hat, sollte nicht erneut angezündet werden. Knallerbsen und Wunderkerzen sind weniger gefährlich: Trotzdem sollten eure Eltern immer mit dabei sein.

Und wenn etwas schiefgeht?

Am häufigsten kommt es zu Brandverletzungen an den Händen. Oder es bleibt durch den lauten Knall ein Pfeifgeräusch im Ohr zurück. Deshalb gilt: Kinder sollten nicht nur einen ausreichenden Abstand einhalten, sondern am besten auch Ohrstöpsel verwenden, um ihr Gehör zu schützen. ble (mit dpa)

