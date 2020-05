Sieben Sachen, die zusammengehören

Eine „Shortlist“ ist im Prinzip eine Auswahlliste. Hier muss also eine Auswahl getroffen werden. Es gibt 190 Fragekarten, zu der Frage auf der Vorderseite stehen auf der Rückseite die einzigen sieben bis sechzehn möglichen Antworten. Beispiel: Welche 7 Buchstaben findet man laut Duden am häufigsten in deutschen Wörtern? Reihum wird geantwortet, bis niemand mehr etwas einfällt oder sieben Antworten gegeben sind. Die Punkte werden in Form von kleinen, blinkenden Plastik-Kristallen gesammelt. „Shortlist“ ist ein spannendes Quizspiel mit ungewöhnlichen Fragen. (Die Antwort: e, n, r, i, t, s, a) itr

