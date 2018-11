So viele Fahrzeuge

Wer von A nach B will, braucht manchmal die Hilfe der Technik. Wir können nicht jede Strecke zu Fuß bewältigen, vor allem dann nicht, wenn es schnell gehen muss. Auf diesem Bild müsst ihr genau hinschauen: Wie viele Fahrzeuge stecken denn in diesem Haufen?

Schickt eure Lösung unter Angabe eures Alters und eurer Adresse an den „Mannheimer Morgen“, Stichwort: Kinderrätsel, Postfach 102164, 68021 Mannheim, per Fax an 0621/392-1373 oder per E-Mail an kinderraetsel@mamo.de.

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir auch in dieser Woche wieder Eintrittskarten, „Ravensburger“-Brettspiele, Bücher oder „Fred Fuchs“-Artikel. Bild: Gliege

Lösung des Rätsels

Bei unserem letzten Rätsel haben wir ein Wort gesucht. Die Lösung: Kastanien.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.12.2018