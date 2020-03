So viele Gespenster

Wie viele Gespenster könnt ihr in diesem Durcheinander erkennen?

Lösung des Rätsels

In der vergangenen Woche wollten wir von euch wissen, welcher Tierlaut falsch angegeben ist und wie es richtig heißen muss. Die Lösung: Die Henne kräht nicht, sie gackert.

