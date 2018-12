Sockenspiel an Silvester

Zu Silvester erwartet ihr Freunde und wisst noch nicht, was ihr spielen sollt? Wie gut, dass es zahlreiche Partyspiele für größere Runden gibt. Die könnten sogar Oma und Opa begeistern.

Für Zackige

Schnelligkeit siegt. Ganz nach diesem Motto gewinnen bei „Bock auf Socke“ diejenigen Spieler, die richtig gut auf Zack sind. Der witzige Partyspaß ist simpel wie ein Kinderspiel, macht tatsächlich aber auch Erwachsenen sehr viel Spaß. Zu Beginn der Partie werden zwei Teams gebildet. Beide Gruppen erhalten je eine Socke, gefüllt mit Gegenständen – 30 gleiche Teile je Socke. Darunter befinden sich kleine Zahnräder, Bälle Knöpfe, Dominosteine, Murmeln, Korken, Pokerchips und Figuren. Je Team wird ein Spieler bestimmt, der den auf einer Drehscheibe gezeigten Gegenstand in Socken finden muss. Schon geht es los: Hand in die Socke, kramen, tasten, fühlen, wühlen, suchen, finden, jubilieren. Fazit: prickelnd, lustig und in einer Variante noch actiongeladener.

Für Kommunikative

Bei „X-Code“ müssen die Spieler unter Zeitdruck bestimmte Kartenkombinationen schaffen. Alle spielen gleichzeitig und sollten viel miteinander reden, denn nur so ist es möglich, passende Karten zu tauschen und abzulegen. Kniffelig ist, dass pro Runde ein Handkartenlimit das Nachziehen beschränkt und Pfeile auf den Karten die Tauschrichtung vorgeben. Mein linker Nachbar braucht eine Neun, um ein Trio und damit die Neuner-Ablage zu schaffen? Blöd, wenn ich die Neun habe, der Pfeil aber zu meinem rechten Nachbarn zeigt. Fazit: aufregend, euphorisierend, süchtig machend.

Für Reaktionsschnelle

Achtung, wichtig: Bei „Vollpfosten“ sollte niemand lange Fingernägel haben. Im Eifer des Gefechts können die Hände der Spieler nämlich immer wieder auf und ineinander geraten. Denn: Sobald die Würfel gefallen sind, schnappt sich jeder Spieler einen mit verschiedenen Merkmalen ausgestatteten Pfosten. Sechs Holzteile stehen zur Wahl, und wenn jeder gleich schnell kombiniert, stürzen sich alle Spieler auf denselben Pfosten – vorzugsweise den, der am meisten Punkte bringt, zum Beispiel den längsten. Witzig ist, dass die Würfel vorgeben, dass die Spieler vor dem Greifen etwa klatschen, wie ein Hahn krähen, die Zunge rausstrecken, das Kinn der Mitspieler stupsen oder sonstige verrückte Dinge tun sollen. Fazit: rasant und actiongeladen.

Für Fingerfertige

„Knete Fete“ sorgt sowohl bei Kindern als auch Erwachsenen für einen hohen Spaßfaktor. Zwei Teams treten gegeneinander an – und jeder Spieler im Team ist mal Knetender und mal Ratender. Karten geben vor, welche Objekte geformt werden sollen – etwa „Schneemann“, „Motorrad“, „Baum“ oder „Zebra“. Das Team, das den gesuchten Begriff zuerst errät, gewinnt die Runde. Der Clou ist, dass die Sieger dem Verliererteam eine Stanzladung voll Knete wegnehmen dürfen. Sprich: Irgendwann geht einem Team das Material zum Formen aus. Fazit: ein lustiges Partyspiel, bei dem kuriose Gebilde entstehen können.

Für Wortgewandte

Die Aufgabe hört sich einfach an: Zwei Spieler sollen zu sechs Kategorien – etwa Märchen, Berufe oder Werkzeuge – je zwei Begriffe finden. Das Team hat dafür allerdings nur 60 Sekunden Zeit und muss sich an zwölf Buchstabenwürfeln orientieren. Sie geben die Anfangsbuchstaben möglicher Worte vor. Sich abzusprechen ist verboten. Zeigt etwa nur ein Würfel den Buchstaben „H“ und hat ihn der eine Spieler bereits für das Wort „Hammer“ benutzt, kann der andere Spieler ihn nicht für das Märchen „Hänsel und Gretel“ benutzen. Wählt er „A“ für „Aschenputtel“ und ein zweites „A“ wurde nicht gewürfelt, kann in der Kategorie Berufe nicht mehr „Arzt“ genannt werden. Fazit: ein Spiel für Konzentrierte mit großem Wortschatz.

