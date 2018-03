Spaß auf dem Eis

Anzeige

Hallo liebe Freunde! Seid ihr auch so im Olympia-Fieber wie Harry Hase, Elli Ente und ich? Wir verfolgen die Winterspiele in Südkorea jeden Tag vor meinem kleinen Fernseher – und Elli Ente kreischt vor Freude, wenn mal wieder ein deutsches Team gewinnt. Lange halten wir es aber nie im Fuchsbau aus. In einer Eishalle haben wir unseren eigenen Wettkampf auf Schlittschuhen gestartet. 1 . . . 2 . . . 3 – und Harry Hase und ich sprinten um die Wette. Eisschnelllauf nennen das die Profis. Elli Ente ist zwar auch immer mit am Start, dreht sich aber lieber wild auf einem Bein und macht Enten-Pirouetten. Statt Medaillen gibt es Schokotaler für alle. Ich bin schon jetzt richtig traurig, dass Sonntag schon wieder alles vorbei ist. Doch bis dahin: weiter Daumen und Pfoten drücken!