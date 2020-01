Spaziergang ins neue Jahr

Hallo, liebe Freunde! Habt ihr das neue Jahr gut angefangen? Ich habe bei meinem Neujahrsspaziergang durch den Wald wieder alle meine Freunde auf der Jagd nach ihren guten Vorsätzen angetroffen. Harry Hase will endlich den Marathon laufen, von dem er seit einer gefühlten Ewigkeit erzählt, und quält sich nun seit dem ersten Tag des neuen Jahres mit Sportübungen. Und Elli Ente will Schach-Weltmeisterin werden – sie hat angefangen, sich mit den Figuren und den Regeln des Spiels auseinanderzusetzen. Ans Spielen denkt sie da wohl erst Ende des Monats. Ich denke mir da immer nur: Was soll der ganze Stress? Ich nehme mir nur vor, was ich auch wirklich schaffen kann. Und wenn ich tatsächlich auch einmal auf die Idee kommen sollte, für einen Marathon zu trainieren, dann kann ich damit an 365 Tagen im Jahr starten. Und heute? Gehe ich lieber in unserem tollen Wald spazieren.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.01.2020