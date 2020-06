Spiele des Jahres

Rund 110 Spieleneuheiten haben die Jurymitglieder für das „Kinderspiel des Jahres“ unter die Lupe genommen: Ist die Spiel-Idee pfiffig, sind die Regeln einfach zu verstehen, wie lassen sich Spielmaterial und Grafik bewerten? Sie haben getestet und gespielt. Mittlerweile sind die Perlen aus der Flut gefischt und drei Spiele in der engeren Wahl für den begehrten Preis, der am Montag, 15. Juni, vergeben wird. Das sind sie:

Für Entdecker

Wer ist der beste Unterwasserfotograf? Um diese Frage geht es bei dem Reaktionsspiel „Foto Fish“. Würfel geben vor, welcher Bildausschnitt das Ziel ist. Wird etwa ein blauer und ein roter Fisch gewürfelt, gilt es auf dem eigenen Spieler-Tableau diese beiden Fische „einzufangen“. Sprich: Wer hält seinen Fotoapparat als Erster so auf sein Tableau, dass der Papprahmen nur den roten und den blauen Fisch zeigt? Super ist, dass alle, die etwas finden, eine Belohnung bekommen – die Schnellsten dürfen sich allerdings am meisten freuen. Fazit: einfach, rasant und kurzweilig. Der Schwierigkeitsgrad kann prima an das Können der Spieler angepasst werden.

Foto Fish von Michael Kallauch, Logis, zwei bis vier Spieler ab vier Jahren, etwa 22 Euro.

Für Kombinierer

„Speedy Roll“ ist ein Laufspiel, das hervorsticht. Um zu ermitteln, wie weit die Spieler mit ihren Figuren ziehen dürfen, müssen sie einen Tennisball über Waldteile rollen. Die Pilze, Äpfel und Blätter können sich dann mit ihrer rauen Seite in der fusseligen Oberfläche des Balls verhaken. Die hängengebliebenen Teile geben vor, wie viele Schritte machbar sind. Kniffelig ist: Um weit nach vorn zu kommen, gilt es schlaue Kombinationen zu „errollen“. Fazit: super für alle, die mal etwas Besonderes ausprobieren wollen.

Speedy Roll, Lifestyle Boardgames/Piatnik, ein bis vier Spieler ab vier Jahren, rund 27 Euro.

Für Zeitmesser

Bei „Wir sind die Roboter“ geht es darum, spielerisch die Zeit zu „erfühlen“. Ziel ist es, auf einer Karte denjenigen Gegenstand herauszufinden, den der so genannte Roboterspieler ansteuert. Der Clou ist: Der Roboterspieler kann sein Ziel nicht markiert. Er darf lediglich zwei Mal „Beep“ sagen. Mit dem ersten „Beep“ signalisiert er den Start seiner gedanklichen Fahrt auf der Gegenstands-Laufstrecke und mit dem zweiten „Beep“ den Endpunkt. Zudem darf der Roboterspieler sagen, ob er die Strecke langsam, normal oder schnell abfährt. Ihr werdet sehen: Von Karte zu Karte wird das Tippen leichter – obwohl die Rolle des Roboterspielers wechselt. Fazit: klasse geeignet, um spielerisch ein Gefühl für die Zeit zu bekommen.

Wir sind die Roboter, NSV, zwei bis sechs Spieler, ab fünf Jahren, etwa zehn Euro.

