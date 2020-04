Spielspaß statt Langeweile

Spiele sind angesagt wie nie zuvor – vor allem jetzt, da Zuhausebleiben das Gebot der Stunde ist. Doch welche Neuheiten lohnen sich zum Kauf, weil sie nicht nur kurz-, sondern auch langfristig reizvoll sind? Für alle, die angesichts der Titelflut den Überblick verloren haben, stellen wir hier ein paar Spiele vor. Sie sind über den Online-Handel erhältlich.

Für Schwindler

„Spicy“ ist ein geniales Bluffspiel, bei dem Schwindlern Strafkarten drohen und das Ergattern von Siegpunkten kniffelig ist. Vom Grundsatz her gilt, dass Karten – Chili, Pfeffer, Wasabi oder Joker – immer verdeckt und von ihrem Zahlenwert her aufsteigend abgelegt werden. Beginnt ein Spieler zum Beispiel mit „Drei Wasabi“, muss der nächste Spieler mindestens eine Zahl höher angeben als die bereits gelegt Karte. Außerdem darf in diesem Durchgang die Gewürzart per Ansage nicht mehr gewechselt werden. Aufregend ist, dass alle Spieler jederzeit jede gelegte Karte anzweifeln können. Wer mit seinem Zweifel falsch liegt, bekommt Strafkarten. Richtiges Entlarven hingegen bringt Siegpunkte. Wer traut sich was, wie oft, wie viel? Fazit: aufregend, riskant und spaßig.

Spicy von Zoltán Györi, HeidelBÄR Games, zwei bis fünf Spieler ab zehn Jahren, etwa 15 Minuten, etwa 15 Euro

Für Quizfreunde

Ist Spargel nur weiß und grün oder gibt es da nicht noch eine dritte Farbe? Wie sieht das Fell eines Hermelins im Winter aus? Und welche Farbe hat das Berliner Rathaus? Cool an dem Quizspiel „Color Brain“ ist, dass die Spieler mit ihren Karten antworten müssen. Diese zeigen nämlich Farben – etwa Violett, Weiß und Rot, was die Antworten zu den eben gestellten Fragen wären. Zahlen auf den Quizkarten geben vor, wie viele Farbkarten ausgespielt werden sollen. Bei der Punktvergabe gilt: Karten, die von allen Teams richtig beantwortet wurden, geben keine Punkte, bringen aber dann, wenn Fehler gemacht werden, den Richtigtippern Zusatzpunkte. Fazit: unterhaltsam, lehrreich, kurzweilig.

Color Brain von Tristan Williams,Game Factory, zwei bis zwölf Spieler, ab zwölf Jahren, etwa 20 Minuten, etwa 23 Euro

Für Würfelfreunde

Würfelspiele sind Glücksspiele. Bei „Copenhagen – Roll & Write“ kann aber auch taktiert werden. Die Farbwürfel sind gefallen und der Spieler ist mit dem Ergebnis unzufrieden? Farbleisten neben der Hausfassade, die es mit Mauerteilen zu füllen gilt, eröffnen schöne Alternativen – etwa nochmals zu würfeln oder einen imaginären Würfel zum Ergebnis dazuzählen. Spieler, die gut planen und Glück beim Würfeln haben, können ihre Bauvorhaben meist gut verwirklichen. Fazit: gelungene Variante des Brettspiels; hier wie dort gilt es, rechtzeitig die meisten Punkte abzugreifen.

Copenhagen – Roll & Write von Asger Harding Granerud und Daniel Skjold Pedersen, Queen Games, zwei bis vier Spieler ab acht Jahren, etwa 30 Minuten, etwa 19 Euro

Für Geschickte

Zu viert ist „Slide Quest“ optimal. Dann hat jeder Spieler nämlich nur einen Hebel zu bedienen. Doch Obacht: Ohne Absprache wird das Abenteuer nicht gelingen. Alle Spieler bilden ein Team, und wenn Spieler A merkt, dass Spieler B seinen Hebel noch ein wenig mehr drücken sollte, gilt es dies kundzutun. Denn nur in der richtigen Schieflage des durch die Hebel bewegbaren Spielplans, kann der Ritter in die richtige Richtung gleiten, Hindernisse umgehen, Fallen meiden, Kreaturen in Löcher schubsen und nach und nach immer höhere Level schaffen. Fazit: ein herausforderndes Geschicklichkeitsspiel, das viel mit Übung und Konzentration zu tun hat. Die Variante auf Zeit ist besonders spannend.

Slide Quest von Jean-Francois Rochas und Nicolas Bourgoin, Blue Orange/Asmodee, ein bis vier Spieler ab sieben Jahren, etwa 30 Minuten, etwa 30 Euro

Für Reaktionsschnelle

„Schere Stein Papier“ ist einfach und steckt in einer kleinen, runden Dose. Darin enthalten sind 56 Karten, die so gestapelt werden, dass zuoberst immer nur ein Symbol zu sehen ist. Beim Umdrehen werden die drei Gegenstände auf der Rückseite sichtbar, nämlich Schere, Stein und Papier, und zwar in unterschiedlichen Farben. Ruckzuck gilt es nun das oberste Symbol auf dem Stapel – etwa eine blaue Schere – mit dem Gegenstand zu vergleichen, der in der Dreier-Kombi blau ist – etwa den Stein. Wer jetzt zuerst eine Faust nach vorn streckt, darf sich die Dreier-Karte nehmen, denn wer den Spieleklassiker kennt, weiß: Stein schlägt Schere. Fazit: rasant, actiongeladen und super für kurz mal zwischendurch.

Schere Stein Papier, HCM Kinzel, zwei bis sechs Spieler ab sechs Jahren, etwa zehn Minuten, etwa elf Euro

Für Teamspieler

Achtung, jetzt wird in die Hände gespuckt. Bei „Kitchen Rush“ schlüpfen die Spieler in die Rolle von Restaurantbesitzern, die allerhand zu tun haben. Statt Spielfiguren setzen sie Sanduhren auf Aktionsfelder. Solange, wie der Sand durchrieselt und die Uhr nicht erneut gedreht wird, können die Spieler zum Beispiel Bestellungen aufnehmen, Gerichte kochen, Lebensmittel einkaufen und Teller spülen. Genial ist, dass man das Spiel in acht aufeinander aufbauenden Szenarien lernt und die Aufgaben mit der Zeit immer anspruchsvoller werden. Gelingen den Spielern gute Absprachen? Werden sie sich trotz Zeitdruck als Top-Manager erweisen? Fazit: hochwertig ausgestattet, prickelnd, toll.

Kitchen Rush von David Turczi und Vangelis Bagiartakis, Pegasus Spiele, zwei bis vier Spieler ab acht Jahren, etwa 50 Minuten, etwa 40 Euro

