Springen um die Wette

Hallo, liebe Freunde! Wer von euch kann gut springen? Elli Ente und ich wollten das genauer wissen. Wir haben einen Wettkampf veranstaltet. Wer am weitesten springen kann, gewinnt – und bekommt als Preis Schokolade! Ich dachte, Elli schlage ich locker. Aber so einfach war es dann doch nicht: Elli hat mich einfach immer überholt und kam ein Stück vor mir auf dem Boden auf. Aber dann wurde mir klar, dass Elli ihre Flügel benutzt hat – und natürlich hat sie es gleich viel leichter als ich, wenn sie fliegt. Ich fand das unfair. Sie meinte aber, unfair ist, dass ich doppelt so viele Füße hätte wie sie. Am Ende haben wir uns dann darauf geeinigt, dass jeder von uns ziemlich weit springen kann. Und die Schokolade haben wir uns geteilt.

