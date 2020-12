Spuren im Schnee

Hallo liebe Freunde! Ihr glaubt nicht, was ich letzten Sonntag entdeckt habe. Ich bin extra früh aufgestanden, draußen war sogar noch dunkel. Ganz leise bin ich aus unserem Fuchsbau gekrochen. Und da standen unsere Winterstiefel, randvoll gefüllt mit Süßigkeiten. Am liebsten wäre ich sofort wieder ins Warme gehuscht und hätte angefangen zu naschen. Doch dann habe ich sie bemerkt: Im Schnee hatte jemand riesengroße Fußspuren hinterlassen. Das war bestimmt der Nikolaus! Die Spuren führten quer durch den Wald bis zum See von Ellie Ente – und dann waren sie ganz plötzlich verschwunden. Der Neuschnee hat die Fußabdrücke verwischt. Ellie hat gesagt, nächstes Jahr legen wir uns auf die Lauer. Dann finden wir ihn. Und bis dahin haben wir ja noch ganz viel Schokolade.

