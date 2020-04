Spuren von Ostern

Hallo liebe Freunde! Ostern ist ja jetzt schon zwei Wochen her. Aber vergessen ist es noch nicht. Ich bin immer noch traurig, dass ich meine Oma und meinen Opa nicht treffen durfte. Aber das klappt ja vielleicht bald wieder. Es gibt aber auch noch etwas Lustiges zu erzählen: Am Donnerstag kam mein Papa ganz müde von einem großen Spaziergang durch den Wald zurück und hat sich auf seinem Sessel richtig gedehnt und gestreckt. Und als er dann wieder aufgestanden ist, hatte er etwas komisches Braunes in seinem Fell hängen. Und lustiges buntes Papier. Erst haben wir alle ganz komisch geschaut – und dann richtig gelacht. Mein Papa hatte die Reste von einem Schokoladen-Osterei im Fell hängen, das wir beim Suchen übersehen hatten.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.04.2020